На Авдеевском коксохимическом заводе произошел пожар. Фото

Утром в субботу, 16 октября, в Донецкой области спасатели ликвидировали пожар, который произошел на территории Авдеевского коксохимического завода.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"16 октября в ГСЧС поступила информация, что в г. Авдеевка на территории коксохимического завода возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 кв. м", - говорится в сообщении.

В 11:06 возгорание локализовали, в 11:23 - ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

К тушению от ГСЧС привлечено 48 человек и 12 единиц техники. Причина и обстоятельства возникновения пожара на данный момент устанавливаются.

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