В Днепре на заводе "Южмаш" заявили, что там разгерметизировалась 40-тоная цистерна с ракетным топливом гептил и в связи с этим появилась угроза экологической катастрофы.

Об этом сообщает "Наше місто".

Генеральный директор Сергей Войт обратился за помощью к центральным властям. Он заявил, что у "Южмаша" нет возможности безопасно хранить вещество, и тем более утилизировать, поэтому предприятию нужна финансовая поддержка со стороны центральной власти.

В 2016 году на временное хранение Минобороны передало заводу 95 тонн гептила, в том числе 37 тонн – некондиционного. Известно, что на это государство обещало выделить средства, но финансирование так и не поступило.

В письме в космическое агентство, министерство промышленности и мэрию Днепра Сергей Войт написал, что если одна цистерна гептила разгерметизируется, то пострадать могут до 100 тысяч человек.

Напомним, "Южмаш" с 2014 года и по сей день находится в глубоком кризисе. Заказов не хватает, денег нет, а работники идут под сокращение.

Сотрудники "Южмаша" получают зарплату в 6-7 тысяч гривен, а долги по ней достигли 210 млн.