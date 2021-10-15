Три человека погибли в результате пожара на автостоянке. Трагедия произошла во Львове на улице Городоцкой. Все погибшие (26,30 и 50 лет) находились в металлическом вагончике. Их тела обнаружили уже после тушения пожара. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защите Львовской ОГА.

"14 октября в 21:18 в г. Львов по ул. Городоцкая, 371 в металлическом вагончике (кунге), размером 4×3 м, который расположен на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники, возник пожар. В результате пожара погибли 3 человека", - говорится в сообщении.

Огнем было уничтожено внутренняя отделка металлического вагончика и бытовые вещи на площади 8 квадратных метров. По данным местных СМИ, трое мужчин распивали в вагончике алкоголь и обогревали помещения металлической печкой-буржуйкой.

Власти Львова объявили чрезвычайное положение местного уровня.

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