В Харьковской области третий день продолжается горение после того, как там произошел взрыв на АЗС.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07:00 30 октября на территории АЗС WOG через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пожар на площади 250 квадратных метров был локализован еще в четверг, 28 октября.

Для дежурства были привлечены пять человек и одна единица техники ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский случился сильный взрыв. ЧП зафиксировали в 04:31 28 октября возле села Рай-Еленовка Холодногорского района. На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар на автозаправке. Огонь перешел на два грузовых автомобиля.

Ранее "Страна" сообщала о других крупных пожарах. Недавно в Харькове подожгли Lexus сотрудника Офиса генпрокурора, который раньше работал в СБУ.

Также мы рассказывали, как 27 октября в центре Киева ночью пылал памятник архитектуры.