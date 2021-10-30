После взрыва на АЗС на трассе Киев-Харьков пожар продолжается третьи сутки
В Харьковской области третий день продолжается горение после того, как там произошел взрыв на АЗС.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По состоянию на 07:00 30 октября на территории АЗС WOG через запорную арматуру подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что пожар на площади 250 квадратных метров был локализован еще в четверг, 28 октября.
Для дежурства были привлечены пять человек и одна единица техники ГСЧС.
Напомним, в Харьковской области на автодороге Киев-Харьков-Довжанский случился сильный взрыв. ЧП зафиксировали в 04:31 28 октября возле села Рай-Еленовка Холодногорского района. На АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом, после чего прогремел взрыв. Он спровоцировал пожар на автозаправке. Огонь перешел на два грузовых автомобиля.
Ранее "Страна" сообщала о других крупных пожарах. Недавно в Харькове подожгли Lexus сотрудника Офиса генпрокурора, который раньше работал в СБУ.
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