В Киеве бывший работник одной из заправок ограбил ее с помощью газового баллончика. Из кассы он унес более 85 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

О нападении на автозаправочную станцию на проспекте Валерия Лобановского в полицию сообщили сотрудники.

"Мы установили, что злоумышленник ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления. Он зашел в АЗС через служебный вход, слезоточивым газом забрызгал работникам лица, ударил кассира и забрал из кассы 85 500 гривен и сбежал", - рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев.

Полиция выяснила, что к ограблению причастен бывший сотрудник АЗС, которого недавно уволили. "Это ранее не судимый 45-летний уроженец другого государства", - добавили в полиции. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Задержанного также проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

Напомним, в Киеве ограбления происходят регулярно. Мы писали о том, как девушка познакомилась на сайте знакомств с парнем и пошла на свидание. Он ее ограбил и изнасиловал. Также рассказывали про душевнобольного киевлянина, который ограбил гражданина США.

Однако ограбления происходят не только в столице. Например, невезучего одессита, которого обокрала девушка, после этого ограбили повторно. Преступником оказался мужчина, предложивший ему помощь.