В ОАЭ преступники успешно воспользовались технологией клонирования голоса и вынудили сотрудника банка поверить, что он общается с одним из крупнейших клиентов и перевести 35 миллионов долларов на мошеннические счета.

Об этом пишет Код Дурова, который ссылается на документы суда.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Руководитель одного из отделений банка ответил на звонок человека, который представился директором крупной компании и заявил, что его фирма заключает крупную сделку на 35 млн долларов. Сотрудник согласился перевести указанную сумму на якобы новые счета, потому что ничего не заподозрил.

Сотрудник банка был убежден, что ведет диалог с реальным клиентом, с которым общался совершенно недавно - во время последнего звонка отличить голос от настоящего он не смог. Также он посчитал подлинными фальшивые электронные письма от мошенника, а также поверил в правдивость ситуации благодаря привлеченному к этой схеме юристу. Однако руководитель одного из отделений банка ошибался - следствие выяснило, что с ним общался один из представителей преступной группировки.

Во время звонка злоумышленники использовал дипфейк-технологию (Deep Voice) для клонирования речи и голоса реального директора компании. В схеме принимали участие 17 человек. Деньги, которые сотрудник банка перевел несколькими транзакциями, были разбросаны на множество банковских счетов по всему миру - пара из них открыты в американском Centennial Bank. Это послужило поводом для правоохранительных органов ОАЭ сделать запрос о предоставлении помощи в расследовании у США.

Ранее "Страна" писала о том, что в России мошенники похищают деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода к карте москвича.

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