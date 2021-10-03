В воскресенье, 3 октября, недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана произошел взрыв. В это время в мечете проходила церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, одного из видных представителей захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".

Об этом сообщает местный телеканал "Кабул ньюс" в Twitter.

Мечеть Идхаг является одним из крупнейших религиозных сооружений Кабула. И сейчас рядом с ней идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что талибы угрожали конфисковать украинский самолет во время эвакуации из Кабула. Украинской стороне пришлост провести многочасовые и очень тяжелые переговоры с несколькими лидерами талибов. Они хотели официального обращения от Украины в адрес "Талибана".

Также "Страна" писала, что украинская разведка готовит новую эвакуацию украинцев из Афганистана.