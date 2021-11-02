В Кабуле террорист-смертник подорвал себя возле крупнейшего военного госпиталя. Видео
Во вторник, 2 ноября, в афганском Кабуле возле крупного военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан прогремело два взрыва. Первый был атакой террориста-смертника, который подорвался возле входа в здание.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова очевидца событий.
"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", - рассказал собеседник издания.
Речь идет о военном госпитале Сардар Дауд, крупнейшем военном госпитале страны. После атаки начались выстрелы. Согласно информации местных телеканалов, затем раздался еще один взрыв и в здание проникли террористы-смертники, завязалась перестрелка с талибами. В результате пострадали и погибли люди.
Кроме того, о втором взрыве сообщило и агентство Aamaj News на своей странице в Twitter.
Напомним, во втором по величине городе Афганистана Кандагаре произошел взрыв в мечети, в результате погибли десятки людей.
Также "Страна" сообщала, что в Кабуле возле одной из мечетей произошел взрыв и вспыхнула перестрелка.