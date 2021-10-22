В афганской столице - Кабуле - талибы, которые ранее начали расстреливать воров, обезглавили волейболистку молодежной сборной страны Махджабин Хакими.

Об этом сообщает Inside the Game.

По словам одного из тренеров Хакими, спортсменку убили в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Тренер добавил, что десятки спортсменок пытались сбежать из Афганистана в страхе за свою жизнь с тех пор, как в августе талибы вернулись к власти. Однако только двум игрокам женской молодежной волейбольной команды удалось сбежать из страны.

"Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и жить в неизвестных местах", - сказал тренер.

Кроме того, по данным издания, многим игрокам-девушкам, приехавшим из провинции, неоднократно угрожали их родственники, которые являются сторонниками талибов и талибов.

"Талибан попросил семьи наших игроков не позволять своим девочкам заниматься спортом, иначе они столкнутся с неожиданным насилием", - добавил тренер.

Напомним, ранее Талибы предупредили США, что если те попытаются дестабилизировать их режим, пострадает афганский народ.

Кроме того, мы сообщали, что, по данным The New York Times, талибы угрожали конфисковать украинский самолет во время эвакуации из Кабула.