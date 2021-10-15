Во втором после Кабула по величине городе Афганистана - Кандагаре, который ранее захватили талибы, произошел взрыв в мечети. По предварительным данным, минимум 25 человек погибли, еще около двух десятков пострадали.

Об этом сообщает международная телекомпания "Аль-Джазира".

Взрыв произошел днем в пятницу, 15 октября, в мечети Биби Фатима, принадлежащей шиитской общине.

По данным телеканала, в мечети находилось много людей, которые пришли на молитву.

На кадрах, который публикует Телеграмм-канал "Mash", видно, что на полу мечети лежит много людей. По данным СМИ кроме двадцати пяти погибших, еще около 20 человек были ранены. При этом, о точном количестве пострадавших официально никто пока не сообщал.

Напомним, летом 2021 года талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожали столицам еще нескольких провинций.

Из-за стремительного продвижения талибов мирные жители вынуждены были покидать свои жилища и ехать в Кабул - столицу страны. В августе талибы заявили о взятии под контроль и Кандагара.