Госдеп США до конца 2021 года планирует возобновить эвакуацию из Афганистана
Государственный департамент США планирует до конца текущего года возобновить регулярные эвакуационные рейсы из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Вывозить американцы намерены все еще находящихся в стране граждан США, резидентов, а также некоторых соискателей своей визы.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента.
По словам источника, получить место на рейсах кроме граждан США имеют право и тысячи афганцев, оставшихся после хаотичной эвакуации в последние недели американского присутствия в Афганистане. Рейсы будут производиться за счет Вашингтона.
Собеседник издания не сказал, когда именно возобновятся эвакуационные рейсы.
Как рассказывала "Страна" летом, американцы бросили в Афганистане переводчика, который в 2008 году помогал спасти оказавшихся в снежной буре на территории страны сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела. Мужчина через журналистов попросил Байдена спасти его.
И вот на днях стало известно, что переводчику удалось уехать в Пакистан, откуда США благополучно вывезли его вместе с родственниками.