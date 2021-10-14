Государственный департамент США планирует до конца текущего года возобновить регулярные эвакуационные рейсы из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Вывозить американцы намерены все еще находящихся в стране граждан США, резидентов, а также некоторых соискателей своей визы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента.

По словам источника, получить место на рейсах кроме граждан США имеют право и тысячи афганцев, оставшихся после хаотичной эвакуации в последние недели американского присутствия в Афганистане. Рейсы будут производиться за счет Вашингтона.

Собеседник издания не сказал, когда именно возобновятся эвакуационные рейсы.

Как рассказывала "Страна" летом, американцы бросили в Афганистане переводчика, который в 2008 году помогал спасти оказавшихся в снежной буре на территории страны сенаторов Джо Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела. Мужчина через журналистов попросил Байдена спасти его.

И вот на днях стало известно, что переводчику удалось уехать в Пакистан, откуда США благополучно вывезли его вместе с родственниками.