США смогли эвакуировать из захваченного талибами Афганистана переводчика, помогавшего 13 лет назад спасти тогда еще сенатора Джо Байдена, чей вертолет был вынужден приземлиться в афганских горах из-за метели.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Утром 11 октября источники рассказали CNN, что организация Human First Coalition вместе с Государственным департаментом успешно вывезли Амана Халили и его семью из Пакистана. Халили недавно попросил Байдена отплатить ему за некогда оказанную услугу и спасти его.

В Human First Coalition поблагодарили за поддержку в эвакуации премьер-министра Пакистана Имрана Хана, а также американских политиков и дипломатов.

Семью Халили вывезли из Исламабада вместе с еще 200 остававшимися там людьми.

Летом Халили пытался бежать из Афганистана, но возникла проволочка с оформлением его визы. Однако несмотря на это мужчина до конца верил, что Америка и Байден помогут ему.

"Я верю, что он может все. Он президент Соединенных Штатов. Он образованный человек", - сказал о президенте Халили.

Высокопоставленный чиновник Госдепа подтвердил CNN информацию источников о том, что Халили смог успешно покинуть Афганистан, а потом и Пакистан.

"Мы привлекли руководителей высшего звена, чтобы помочь ему. Мы рады, что он на пути в безопасное место", - сказал чиновник, но не раскрыл, куда вывезли людей.

Он добавил, что Госдеп старается ускорить получение Халили визы, заявление на которую было отклонено еще несколько лет назад.

Как писала "Страна", еще до захвата "Талибаном" Афганистана покидающие его военные США забирали с собой местных переводчиков и членов их семей. Однако Халили они не вывезли.

Мы подробно рассказывали, как именно он помогал спасти Байдена во время поездки политика и еще двух сенаторов в Афганистан в 2008 году.