В четверг, 4 ноября, в Одессе автомобиль Opel сбил на пешеходном переходе двух человек: 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. Девушка от полученных травм погибла. Водитель-виновник ДТП скрылся. Полиция объявила операцию "Перехват", но позже обнаружила машину. Поиск злоумышленника продолжается.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского районного управления полиции №1.

Авария случилась на Адмиральском проспекте. После наезда на пешеходов водитель авто скрылся.

"На людей водитель легковушки наехал на пешеходном переходе. В результате наезда на двух пешеходов автомобиля Opel погибла 15-летняя девушка и травмирован 21-летний парень. Его доставили в больницу с переломом ноги. С места дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся", - рассказали в полиции.

Правоохранители ввели операция "Перехват" и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности, управляющих транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Впрочем, по состоянию на 21:00 Opel удалось обнаружить на улице Лунина, после этого операцию "Перехват" отменили. Однако розыск водителя продолжился.

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