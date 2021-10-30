В Ивано-Франковской области вечером в пятницу, 29 октября, произошло ДТП - 15-летний мотоциклист сбил 54-летнего пешехода.

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты облгосадминистрации, пишет ТСН.

Авария на Прикарпатье случилась вечером в пятницу, 29 октября, в селе Подбережье. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали в Калушскую больницу.

Согласно ПДД, обучение вождению на мотоцикле можно проводить с 14 лет, однако водить можно только с 16 лет. За отсутствие водительских удостоверений предусмотрен административный штраф.

Ранее мы писали о том, что в Харькове произошло резонансное ДТП с участием "мажора". 16-летний водитель Infiniti, разогнавшись по проспекту Гагарина, вылетел на перекресток на красный свет. В результате один человек погиб. В салоне Infiniti находились трое пассажиров. Все они получили травмы.

В результате суд выбрал для Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП, меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе без права внесения залога. При этом родителей 16-летнего Николая также могут привлечь к уголовной ответственности.