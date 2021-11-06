В Николаевской области сегодня, 6 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого умерли три человека, среди них - двое детей.

Об этом информирует Национальная полиция Николаевской области.

ДТП, по данным полиции, случилось ночью около села Шевченково Николаевского района. Там столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате второе авто перевернулось и влетело в кювет.

"В результате ВАЗ перевернулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что 37-летний водитель "Шевроле" не получил существенных травм. На месте ДТП работали следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты. Для извлечения тел погибших с места ЧП Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям привлекла 11 человек и три единицы техники.

Полиция открыла уголовное производство относительно нарушения правил безопасности дорожного движения. Теперь виновнику аварии грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Фотография с места смертельного ДТП. Источник: mk.npu.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в ночь с воскресенья на понедельник, 1 ноября, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, трое из которых - дети.

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