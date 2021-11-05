Вечером 2 ноября в городе Льеж 28-летнюю украинку Эллу Петниченко насмерть сбил автомобиль, когда девушка переходила дорогу. Накануне гибели студентка Королевская консерватория должна была выступать в Париже на престижном конкурсе.

Об этом сообщает Королевская консерватория города Льеж в Facebook.

"Уважаемые коллеги, дорогие студенты, дорогие друзья. С большой печалью мы узнали сегодня о трагической смерти мисс Эллы Петниченко, блестящей поющей студентки. В этот трагический момент все наши мысли с ее родными и близкими людьми, которым мы приносим глубочайшие соболезнования. Генеральный директор Гвидо Джардон", - говорится в сообщении.

Пост о смерти Петниченко на странице Королевской консерватории города Льеж в Facebook

Элла Петниченко была родом из Северска Донецкой области. После окончания Национального университета искусства имени И. П. Котляревского в Харькове, девушка переехала в Бельгию с мечтой покорить сцену оперного театра. Накануне трагедии Элла прошла отбор на конкурс Viñas в Париже, который считают одним из самых престижных конкурсов в мире оперы для начинающих исполнителей.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в ночь с воскресенья на понедельник, 1 ноября, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 4 человека, трое из которых - дети.

Кроме того, мы также писали о страшном ДТП, которое произошло 4 ноября в Одессе. Автомобиль Opel сбил на пешеходном переходе двух человек: 15-летнюю девушку и 21-летнего парня.