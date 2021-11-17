Литовские пограничники в понедельник, 15 ноября, задержали трех граждан Украины по подозрению в организации и осуществлении незаконной переправки семьи иракцев в Западную Европу.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Служба охраны государственной границы Литвы.

По данным службы, пограничники задержали украинцев неподалеку от деревни Жёгайчяй Калварийского самоуправления. Дорога от этой деревни ведет в Польшу.

Украинцев задержали с поличным, когда они переправляли трех иракцев – семейную пару и ребенка. За это по литовским законам грозят штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

В этом году пограничники начали 55 досудебных расследований о незаконной переправке людей через госграницу, задержан 81 человек.

Как писала "Страна", впервые в истории независимой Литвы сейм большинством голосов объявил чрезвычайное положение вдоль границы с Беларусью из-за ситуации с наплывом тысяч мигрантов. Оно вступило в силу с 10 ноября и продлится месяц.

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