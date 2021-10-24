В России пограничники в Куршском заливе Балтийского моря задержали мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса, некогда занимавшего должность министра сельского хозяйства, а также двух его спутников.

Об этом сообщил литовский сайт 15min со ссылкой на источники, позже информацию подтвердили в литовском МИДе.

Пресс-секретарь МИД Витауте Шмайжите-Кулиешене заявила, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники литовского консульства в России работают по этому вопросу, добавила она.

Представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис предположил, что литовские граждане оказались на территории России случайно.

"По предварительным данным, лодка с тремя гражданами Литвы зашла на российскую сторону. Вероятно, это непреднамеренное нарушение", - сказал он.

По словам Мишутиса, такие нарушения совершаются часто - несколько раз в год. Как правило, отметил он, нарушители отделываются административным штрафом.

По данным 15min, вместе с Маркаускасом границу пересекли его бывший советник Далюс Жилинскас (занимал эту должность, когда Маркаускас был министром) и Ромуальдас Шукис, который руководит предприятием в Клайпедском районе.

Маркаускасу 61 год, он занимает должность мэра с 2019 года. С 2016 по 2019 год он возглавлял литовский Минсельхоз. Политик входит в партию аграриев "Союз крестьян и зеленых Литвы". В официальной биографии мэра на сайте сейма в числе его хобби указана рыбалка.

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