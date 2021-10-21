Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что к задержанному на Донбассе члену Совместного центра по контролю и координации от "ЛНР" Андрею Косяку, который является гражданином РФ, пустят российского консула.

Об этом со ссылкой на Кулебу сообщает УНН.

"Согласно международному праву, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - заявил министр иностранных дел Украины.

Напомним, 13 октября Украина задержала в Луганской области уроженца Алчевска Андрея Косяка, члена Совместного центра по контролю и координации от "ЛНР".

Также мы писали, что 25 октября "ЛНР" остановила работу наблюдателей на линии фронта из-за задержания своего представителя в СЦКК.

Кроме того, мы писали, что в связи с задержанием Косяка 15 октября в Донецке начались акции возле офиса ОБСЕ в гостинице Park Inn. После этого миссия ОБСЕ на востоке Украины заявила о том, что она приостанавливает работу из-за протестов в Донецке.

"Страна" разбиралась, как захват пленного из "ЛНР" изменит конфликт на Донбассе.