Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание неделю назад на Донбассе гражданина РФ Андрея Косяка. Россиянин является представителем Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) от "ЛНР".

Реакцию Захаровой опубликовал Фейсбук ведомства.



Сотрудница МИД РФ напомнила, что Косяка украинские военнослужащие взяли 13 октября на линии соприкосновения. Задержание произошло невзирая на гарантии безопасности, предоставленные Киевом членам СЦКК.

Позднее украинская сторона сообщила в СМИ о наличии у Косяка гражданства России. При этом никаких уведомлений о произошедшем в российские дипломатические и консульские учреждения не поступало, хотя российско-украинская Консульская конвенция предписывает делать это немедленно - не позднее, чем через три дня после задержания.

Посольство РФ в Киеве и Генконсульство в Харькове обращались в украинский МИД и местные органы власти с требованиями разъяснить ситуацию, сказать о местонахождении задержанного и обеспечить к нему консульский доступ, который в соответствии с упомянутой конвенцией следует предоставлять не позднее, чем через четыре дня после задержания. Однако прошло уже шесть дней, а Киев не выполнил обязательств.

19 октября для рассмотрения инцидента "ЛНР" инициировала созыв внеочередного заседания подгруппы по безопасности ТКГ. Но его проведение было сорвано украинской стороной, которая в последний момент отказалась участвовать в заседании без объяснения причин.

"Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. На этом фоне заявления киевских представителей о приверженности мирному процессу и призывы к выполнению международных обязательств другими странами звучат лживо и лицемерно. Тот, кто не выполняет своих обязательств, утрачивает моральное право требовать их исполнения от других, - заявила Захарова.

Также она призвала Киев пересмотреть свою позицию, "прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе," сообщить о местонахождении Косяка и обеспечить доступ к нему дипломатов. Захарова пообещала, что РФ продолжит добиваться соблюдения законных прав российского гражданина.

"Ожидаем также принципиальной оценки произошедшего инцидента со стороны ОБСЕ. Рассчитываем, что ее Специальная мониторинговая миссия в Украине будет проявлять более активный, ответственный и беспристрастный подход, внимательно следить за ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе и добросовестно отражать ее в своих докладах, способствуя тем самым процессу урегулирования", - резюмировала Захарова.

Ранее "Страна" приводила реакцию на задержание со стороны "ЛНР". В "республики" заявили, что Косяка схватила диверсионная группа ВСУ.

А в ОБСЕ заверили, что готовы помочь с диалогом сторон после задержания представителя СЦКК.