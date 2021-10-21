Украинские пограничники поймали гражданина России, который незаконным путем проник в зону Чернобыльской АЭС с целью экстремального туризма. Причем в Украину он попал вполне легально - через один из автомобильных пунктов пропуска.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своем сайте.

Инцидент произошел ночью в среду, 21 октября. Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела "Иванков" совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС, минуя контрольные пункты.

По данным пограничников, туристом-экстремалом оказался 24-летний россиянин, житель Московской области.

Правоохранители в отношении нарушителя составили протокол по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП.

Иностранцу грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов (от 340 до 510 гривен). Административные материалы направили в суд для принятия правового решения. Кроме этого, сейчас решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории нашей страны.

Напомним, ранее в Одессе пограничники поймали контрабандиста с десятью килограммами серебряных украшений.

Также мы писали, что в Сумской области на границе с РФ напали на украинских пограничников.