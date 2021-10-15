В селе Великие Лучки Мукачевского района Закарпатской области произошло ДТП. В результате столкновения автомобиля "Renault" и эвакуатора погибли четыре человека, ещё один госпитализирован.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Закарпатской области в пятницу, 15 октября.

В пресс-службе полиции информируют, что водитель автомобиля Renault столкнулся с эвакуатором, который в тот момент цеплял машину, которая несколькими часами ранее на этом же месте попала в ДТП - въехала на обочине в электроопору. На месте происшествия в то время находилась следственно-оперативная группа полиции и наряд группы быстрого реагирования, которые обеспечивали безопасность движения во время оформления ДТП и работы эвакуатора. Сразу после столкновения автомобиль "Renault" загорелся, пожар локализовали сотрудники ГСЧС.

Все четыре человека, которые находились в автомобиле "Renault", погибли на месте – водитель, сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, и его трое пассажиров – военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки в возрасте 17 и 18 лет. Установлено, что все погибшие были жителями города Чоп.

Водитель эвакуатора был госпитализирован. Предварительно, медики диагностировали у него внутренне-черепную травму и перелом черепа.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

В рамках производства следствием будет назначен ряд экспертиз.

В Закарпатской области легковушка врезалась в эвакуатор и загорелась. Источник: Facebook/полиция Закарпатской области

Четыре человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП в Закарпатской области. Источник: Facebook/полиция Закарпатской области

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