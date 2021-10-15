В Мукачевском районе Закарпатья, где ранее ВАЗ вылетел на встречную полосу под грузовик, произошла очередная смертельная авария. В результате ЧП погибли четыре человека.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла на дороге в селе Большие Лучки ночью в пятницу, 15 октября. Водитель автомобиля "Renault Logan" столкнулся с припаркованным эвакуатором "ГАЗель". После этого легковушка загорелась.

В результате ДТП погибли погибли все, кто был в салоне легкового автомобиля - водитель и трое пассажиров. Водителя эвакуатора в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Ранее мы рассказывали о ДТП на выезде из Киева с участием бензовоза, который столкнулся с двумя легковыми машинами.

Также сообщали, что в Харькове грузовик на переходе сбил двух подростков. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, мы писали, как в Днепропетровской области произошло масштабное ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 15 человек. 12 из них были доставлены в больницу.