В зоне ЧАЭС ночные барсуки стали активны и днем, торопясь наесть жир на зиму и почистить норы
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сейчас можно встретить днем барсука европейского, который вообще-то ведет ночной образ жизни.
В заповеднике объяснили, почему животное изменило свой режим.
По словам сотрудников, у хищника сейчас много дел: перед зимой ему нужно вырыть новые норы, почистить старые, наесть жировую прослойку и т.д.. Вот хищник и использует не только ночное, но и дневное время.
Что касается барсучьих нор, то обычно они имеют несколько камер и входов и представляют собой довольно обширные системы подземных ходов. Общая длина ходов достигает 35-80 метров.
В норах проживает несколько семей барсуков, которые используют подземные домики десятилетиями.
Барсуки крайне придирчиво относятся к чистоте своей норы, поэтому постоянно носят внутрь свежую подстилку и удаляют грязь. А испражняются они в уборных, расположенных за пределами их поселений.
Ранее "Страна" показывала фото лося из заповедника, который еще не успел сбросить свои гигантские рога, хотя гон уже заканчивается.
Мы также публиковали снимки осенних видов в зоне отчуждения ЧАЭС.