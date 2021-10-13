У зверя сейчас много забот. Фото: facebook/zapovidnyk2018

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сейчас можно встретить днем барсука европейского, который вообще-то ведет ночной образ жизни.

В заповеднике объяснили, почему животное изменило свой режим.

По словам сотрудников, у хищника сейчас много дел: перед зимой ему нужно вырыть новые норы, почистить старые, наесть жировую прослойку и т.д.. Вот хищник и использует не только ночное, но и дневное время.

Что касается барсучьих нор, то обычно они имеют несколько камер и входов и представляют собой довольно обширные системы подземных ходов. Общая длина ходов достигает 35-80 метров.

В норах проживает несколько семей барсуков, которые используют подземные домики десятилетиями.

Барсуки крайне придирчиво относятся к чистоте своей норы, поэтому постоянно носят внутрь свежую подстилку и удаляют грязь. А испражняются они в уборных, расположенных за пределами их поселений.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедникаБарсук отправился по делам днем

Ранее "Страна" показывала фото лося из заповедника, который еще не успел сбросить свои гигантские рога, хотя гон уже заканчивается.

Мы также публиковали снимки осенних видов в зоне отчуждения ЧАЭС.

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