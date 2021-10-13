В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике сейчас можно встретить днем барсука европейского, который вообще-то ведет ночной образ жизни.

В заповеднике объяснили, почему животное изменило свой режим.



По словам сотрудников, у хищника сейчас много дел: перед зимой ему нужно вырыть новые норы, почистить старые, наесть жировую прослойку и т.д.. Вот хищник и использует не только ночное, но и дневное время.

Что касается барсучьих нор, то обычно они имеют несколько камер и входов и представляют собой довольно обширные системы подземных ходов. Общая длина ходов достигает 35-80 метров.

В норах проживает несколько семей барсуков, которые используют подземные домики десятилетиями.

Барсуки крайне придирчиво относятся к чистоте своей норы, поэтому постоянно носят внутрь свежую подстилку и удаляют грязь. А испражняются они в уборных, расположенных за пределами их поселений.

Ранее "Страна" показывала фото лося из заповедника, который еще не успел сбросить свои гигантские рога, хотя гон уже заканчивается.

Мы также публиковали снимки осенних видов в зоне отчуждения ЧАЭС.