Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника встретили в зоне отчуждения лося с гигантскими рогами. В сентябре-октябре животные этого вида обычно их сбрасывают, но попавшийся самец не спешит с ними расстаться.

Фото опубликованы в Фейсбуке заповедника.

Лоси относятся к парнокопытным млекопитающим и являются самыми крупными представители семейства оленевых. Существует два их вида: европейский лось и американский. Что интересно, у они имеют разное число хромосом: 68 и 70, соответственно. Поэтому не скрещиваются друг с другом, хотя есть места, где виды живут рядом.

Рога лосиных самцов самые крупные из современных млекопитающих. Их размах достигает 180 сантиметров, а вес - 20-30 кг. После завершения гона, который проходит в сентябре-октябре), лось сбрасывает рога. В апреле-мае у него начинают расти новые.

Лося называют сохатым именно из-за рогов, своей формой напоминающих орудие для пахоты - соху.

Хотя лось на снимках и кажется вальяжным и неторопливым, он может бежать со скоростью до 56 км/ч. А еще животное прекрасно плавает. Более того: разыскивая водные растения, может держать голову под водой больше минуты.

"Страна" однажды показывала видео этого гиганта, который разомлел на солнце.

Мы также сообщали, что у благородных оленей в зоне отчуждения начался гон.