Гон у благородных оленей. Украинцев предупредили о патрулировании территории заповедника у ЧАЭС. Видео
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в период гона у оленей предупредили об усилении мер по патрулированию территории. Такое решение в заповеднике приняли для выявления и недопущения случаев незаконной охоты.
Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.
Так, в чернобыльском заповеднике объяснили, что первый осенний месяц является периодом гона у оленя благородного.
Именно в это время животные перестают быть бдительными и протяжным ревом разоблачают свое местонахождение. Такие действия делают оленей беззащитными перед браконьерами.
В связи с этим служба охраны природно-заповедного фонда усилила меры по патрулированию территории.
Кроме этого, в заповедники добавили, что водителям в этот период тоже нужно быть осторожными, особенно в ночное время, поскольку за "зовом сердца" олени могут неожиданно выскочить на дорогу и привести к аварии.
Видеороликом гона оленей делятся работники отдела сохранения и воспроизводства животного мира ЧРЕБЗ.
Ранее сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали серию осенних фотозарисовок из зоны отчуждения ЧАЭС.
Также в зоне отчуждения Чернобыльсокй АЭС создают удобства для любителей понаблюдать за пернатыми в дикой природе и делать их эффектные снимки.