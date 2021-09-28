В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в период гона у оленей предупредили об усилении мер по патрулированию территории. Такое решение в заповеднике приняли для выявления и недопущения случаев незаконной охоты.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.

Так, в чернобыльском заповеднике объяснили, что первый осенний месяц является периодом гона у оленя благородного.

Именно в это время животные перестают быть бдительными и протяжным ревом разоблачают свое местонахождение. Такие действия делают оленей беззащитными перед браконьерами.

В связи с этим служба охраны природно-заповедного фонда усилила меры по патрулированию территории.

Кроме этого, в заповедники добавили, что водителям в этот период тоже нужно быть осторожными, особенно в ночное время, поскольку за "зовом сердца" олени могут неожиданно выскочить на дорогу и привести к аварии.

Видеороликом гона оленей делятся работники отдела сохранения и воспроизводства животного мира ЧРЕБЗ.

Ранее сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали серию осенних фотозарисовок из зоны отчуждения ЧАЭС.

Также в зоне отчуждения Чернобыльсокй АЭС создают удобства для любителей понаблюдать за пернатыми в дикой природе и делать их эффектные снимки.