Сегодня наблюдение за птицами, или бёрдвотчинг (от, англ. birdwatching) является одним из самых перспективных видов туризма в мире. В зоне отчуждения Чернобыльсокй АЭС создают удобства для любителей понаблюдать за пернатыми в дикой природе и делать их эффектные снимки.

Об этом сообщается в Фейсбуке Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Чернобыльский заповедник активно развивает популярное направление туризма при поддержке Программы развития ООН/Глобальный экологический фонд (ПРООН/ГЭФ) в Украине.

В специально выбранных местах заповедника обустраиваются локации для наблюдения, проводятся информационная кампания и просветительские мероприятия по изучению местной орнитофауны.

На днях в заповеднике устроили первый пробный выезд для профессиональных орнитологов и любителей природы для наблюдения за птицами зоны отчуждения. Бёрдвотчерам повезло встретить и снять на камеру воробьиного сычика, тетерева, рябчика, козодоя и других пернатых.

В дальнейшем у авторов проекта намечены грандиозные планы, среди которых - организация тематических встреч в разных форматах, экспедиций и интересных мероприятий для разных возрастных групп.

Ранее "Страна" сообщала об открытии в зоне отчуждения водных и велосипедных экскурсионных маршрутов.

Мы также писали, что за последние годы число туристов в Чернобыльском заповеднике увеличилось почти в 10 раз.