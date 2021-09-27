Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника опубликовали серию осенних фотозарисовок из зоны отчуждения ЧАЭС. В объектив фотографа попали как редкие животные заповедника, так и его живописная флора.

Снимки появились в Фейсбук-аккаунте организации.

Так, на одной фотографии автору снимка без страха позирует небольшой табун лошадей Пржевальского. Большинство животных песочного цвета, а одна особь выделяется более темной коричневой шерсткой. Кажется, будто они разглядывают зрителя фото с не меньшим любопытством, чем он их.

Также в кадр попало заросшее мхом упавшее дерево, больше похожее на поверженного заколдованного сказочного злодея.

Еще фотографу удалось снять травянистое растение физалис с его легко узнаваемыми оранжевыми коробочками-фонариками. Кстати, оно относится к семейству пасленовых и приходится дальней родней картошке.

На глаза фотомастеру попались и грибные поляны.

Ранее "Страна" показывала, как в Чернобыльском заповеднике природа неумолимо побеждает цивилизацию, стирая следы поселений людей.

Мы также публиковали фото редкого дятла, обитающего в зоне отчуждения.