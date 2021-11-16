Во вторник, 16 ноября, мигранты предприняли попытку штурма польской границы, которую ранее ожидали пограничники Польши.

Соответсnвующее видео опубликовал Телеграм-канал "Shot".

По данным паблика, польские пограничники впервые применили против беженцев на границе водомет, что видно на видео. Также слышны взрывы светошумовых гранат.

В паблике также добавили, что толпу удалось оттеснить.

Также в сети появилось видео противостояния польских пограничников и мигрантов, снятое с дрона. На кадрах виден момент применения поляками водомета и использование светошумовых гранат.

Напомним, ранее мы писали, что на польско-белорусской границе обостряется обстановка. Мигранты, которые намереваются попасть на территорию Польши, начали сворачивать лагерь и отправились в пеший поход к польской границе.

Также сообщали, что в Польше за перевозку нелегальных мигрантов с территории Беларуси задержали украинца. С начала кризиса на польско-белорусской границе, полиция Подляского воеводства задержала более 260 человек в связи с пособничеством в пересечении рубежа.