Пограничники Польши ожидают ночью попытки массового штурма границы мигрантами.

Об этом сообщает в эфире польского телевидения пресс-секретарь погранслужбы Анна Михальская в понедельник, 15 ноября.

"Мы ожидаем, что, вероятно, дойдет до штурма, попытки перехода границы. Можно ожидать, что эта ночь может быть горячей", - сказала чиновница.

По словам Михальской, сейчас собравшиеся у пограничного перехода вблизи города Кузница люди не пытаются переходить границу.

"Пока мы не наблюдаем с их стороны каких-либо действий, которые свидетельствовали бы о попытках пересечения границы. Но мы все время ожидаем, что под давлением белорусских служб они могут предпринять такие действия уже ночью", - заявила представительница погранохраны.

"Мы сосредоточили там силы. Нас поддерживают военнослужащие, полиция. Ждем развития ситуации", - сообщила Михальская.

Ранее "Страна" информировала, что на польско-белорусской границе обостряется обстановка. Мигранты, которые намереваются попасть на территорию Польши, сворачивают лагерь и отправляются в пеший поход к польской границе. По данным белорусских СМИ, голова колонны уже достигла польского пункта пропуска "Брузги". СМИ сообщают, что польские пограничники подогнали водомет, также в небе появился польский боевой вертолет.

Также мы писали, что в МВД Украины рассказали о планах на случай прорыва беженцев с территории Беларуси. В МВД считают, что ситуация как на польско-белорусской границе не возникнет на границе Украины и Беларуси за счет договоренности о реадмиссии, которая действует между двумя государствами.