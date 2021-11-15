Ситуация как на польско-белорусской границе не возникнет на границе Украины и Беларуси за счет договоренности о реадмиссии, которая действует между двумя государствами.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Шевченко отметил, что ранее "перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса с Польшей и Литвой" Беларусь вышла из такого же соглашения с Евросоюзом.

"Это значит, что пока по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с РБ такой же ситуации как в Польше. Но готовиться надо все равно", - написал Шевченко.

Соглашение о реадмиссии означает, что если нелегальные мигранты попадут с территории одной страны в другую, то вторая страны выдворит их обратно, а первая, в свою очередь, будет обязана их принять.

Напомним, Украина поддержала заявление стран ЕС о том, что Беларусь использует миграционный кризис в политических целях.

Также сообщалось, что украинская сторона усилит охрану границы с Беларусью.