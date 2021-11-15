Евросоюз не пустит на свою территорию ни одного мигранта из Беларуси. Но они не должны погибнуть, им следует предоставить гуманитарную помощь, а затем нужно их репатриировать.

Об этом заявил 15 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе и встречи министров иностранных дел ЕС и стран программы Восточного партнерства.

"ЕС не сможет впустить никого из них. Но они не должны умирать в лесу. Белорусская сторона должна разрешить доступ для предоставления им гуманитарной помощи и репатриировать их", - сказал Боррель.

По его словам, Польша уже готова оказать мигрантам такую помощь.

"Въезд в ЕС не является свободным, для этого необходимо выполнять все юридические критерии, в том числе иметь визу. Все другие распространяемые сведения (о праве на въезд - Ред.) ложные", - напомнил Боррель.

Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель сказал, что Беларусь "пользуется поддержкой России" в этой ситуации, поскольку глава МИД РФ Сергей Лавров "заявлял, что Евросоюз сам виноват в возникновении этой ситуации".

Ранее "Страна" приводила слова Борреля о том, что он отказывается верить в строительство стены между Польшей и Беларусью.

Также мы сообщали, что Боррель обсудил мигрантский кризис с главой Министерства иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.