На границе между государствами Польши и Белоруси все еще стоит напряженная обстановка. Тысячи мигрантов ожидают разрешения на въезд в ЕС, проживая тем временем в лагерях, которые они обустроили на польско-белорусской границе.

В сети появились видео противостояния мигрантов и польских пограничников.

Сегодня, 16 ноября, в интернете распространили видео, на которых заметно, как мигранты кидают камни в польских пограничников, а те в ответ использую водометы.

"Очень агрессивное поведение людей... они пытаются разрушить забор и пограничную инфраструктуру, а также проникнуть на польскую территорию. Они вынудили использовать так называемые водомёты", - сообщает МВД Польши в Twitter.

Atak migrantów na przejściu granicznym w Kuźnicy. Migranci są bardzo agresywni, rzucają w kierunku polskich funkcjonariuszy i żołnierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq November 16, 2021

Кроме того, по данным белорусского государственного информагенства "Белта", польские военные используют в водометах вместо воды химическую смесь, которая вызывает у мигрантов удушье и разъедает глаза.

Напомним, ранее мы информировали о том сегодня, 16 ноября, мигранты предприняли попытку штурма польской границы, которую ранее ожидали пограничники Польши. В ответ польские пограничники впервые применили водомет.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по обстановке на Государственной границе рассказал о деталях телефонного разговора, который состоялся с и.о канцлера Германии Ангелой Меркель. Он заявил, что предложил вариант развязки миграционного кризиса.