Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по обстановке на Государственной границе рассказал о деталях телефонного разговора, который состоялся с и.о канцлера Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает "Белта".

По словам Лукашенко, во время телефонного разговора с Меркель они обсуждали проблематику вокруг притока беженцев и самое главное - лагерь нелегалов и обстановку на границах. Он заявил, что внес предложение в целом по развязке ситуации. Однако стороны приняли решение, что пока не будут разглашать всех подробностей.

Ангела Меркель взяла паузу, во время которой состоятся обсуждение соответствующего вопроса с членами Евросоюза. После чего должен состояться еще один телефонный разговор между Беларусью и Германией.

Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились постоянно быть в контакте до разрешения этой проблемы.

"В ближайшее время мы переговорим еще раз по этому вопросу. И я уже сказал, что мне хотелось бы услышать ответ на мое предложение Меркель по развязке этого конфликта. Мы также договорились, что наш министр иностранных дел Макей и Боррель (глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. - Ред.) будут постоянно в контакте и обсуждать эти вопросы", - подытожил президент Беларуси.

Напомним, 15 ноября Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с мигрантами. Их телефонный разговор длился около 50 минут.

Также мы писали о том, что телефонный разговор Меркель и Лукашенко стал первым с момента переизбрания белорусского президента в августе 2020 года.