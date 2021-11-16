Сегодняшний телефонный разговор Меркель и Лукашенко стал первым с момента переизбрания белорусского президента в августе 2020 года.

Об этом сообщают "РИА-Новости" со ссылкой на кабинет министров ФРГ в понедельник, 15 ноября.

Ранее Меркель заявляла, что не признает победу Лукашенко на выборах.

В сегодняшнем сообщении Кабинета министров ФРГ о телефонном разговоре белорусский президент назван "господином Лукашенко" без упоминания его должности.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель во время прошедшего в понедельник, 15 ноября, телефонного разговора в течение часа обсудили перспективы решения миграционного кризиса и оказание гуманитарной помощи беженцам на границе.

В кабмине ФРГ назвали президента Беларуси просто "господином Лукашенко". Источник: кабмин ФРГ

Ранее "Страна" сообщала, что Польша ведет переговоры с Литвой и Латвией о возможности созыва Совета НАТО из-за сложившейся на границе с Беларусью ситуации с мигрантами. Статья 4 Североатлантического договора гласит о возможности созыва Совета НАТО, если одна из стран союза считает, что существует угроза ее территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Также мы писали, что министры иностранных дел стран Европейского Союза утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси.