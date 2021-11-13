Миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей не спадает, и одним из главных вопросов для Европы остается, что делать с очередной волной нелегалов. И это может самым прямым образом сказаться на Украине.

Среди вариантов - еще больше санкций против Минска (что, как признает Запад, вряд ли разрешит ситуацию), репатриация обратно в их родные страны (тоже сомнительный ход) и превращение Украины в некий "отстойник" для "белорусских" мигрантов.

Кризис на линии НАТО-Россия

В отличие от прошлого потока мигрантов через Турцию шесть лет назад кризис поражает ЕС в уязвимом месте, что грозит более серьезными последствиями - вплоть до столкновения НАТО и России.

"Нынешняя ситуация имеет особое геополитическое значение. Сейчас кризис разворачивается на линии, разделяющей НАТО и Белоруссию - союзницу России", - пишет France24.

В западных СМИ, естественно, звучат традиционные поиски "руки Кремля" в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Мол, Путин как пишет Telegraph, "прибегает к так называемым гибридным войнам для дестабилизации Европы".

"Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, - это новая низость", - пишет издание.

"Лукашенко, ставший изгоем на Западе из-за спорных президентских выборов, почти полностью зависит от поддержки Кремля в своем выживании. Трудно представить, чтобы он разжигал напряженность в отношениях с ЕС и, возможно, с Организацией Североатлантического договора, против воли Путина", - вторит Bloomberg.

Бросились даже в конспирологию, дескать, Россия и Белоруссия так вывозят в ЕС своих "шпионов".

"Министр иностранных дел Латвии и другие заметили: кажется, Белоруссия и Россия незаконно вывозят своих граждан, среди которых, возможно, есть террористы, через границу ЕС вместе с мигрантами. Предположительно, это агенты, намеревающиеся шпионить и провоцировать разного рода беспорядки. Короче говоря, "зеленые человечки" сменили камуфляж", - рассуждает Bloomberg.

В то же время, как пишет Times, свидетельств того, что Путин активно дирижирует этими событиями, нет.

На самом деле, пишет издание в статье "Лукашенко и Путин наслаждаются раздраем на Западе", Кремль полностью отдает себе отчет в том, что "Лукашенко, недавно подавивший массовый народный протест, более чем способен произвести хаос безо всякой помощи из Москвы".

"Хоть 67-летний бывший председатель колхоза и полагается на российские кредиты, подпирающие его режим, он не является кремлевской марионеткой и энергично сопротивляется попыткам Москвы проглотить Беларусь. Известный своей непредсказуемостью белорусский диктатор ранее уже приводил Москву в ярость, отказавшись признавать российскую аннексию Крыма, а два года назад отклонил просьбу России о размещении в Беларуси военной авиабазы, - напоминает Times. - В этом году белорусские спецслужбы похитили в Москве журналиста любимого таблоида Путина и вывезли его в Минск, после того как одна из его заметок разозлила Лукашенко.Еще в апреле Лукашенко предупредил, что Беларусь наводнит Европу мигрантами в отместку за введенные Евросоюзом санкции. Теперь же он выполняет свою угрозу".

В Кремле все обвинения в "соучастии" в миграционном кризисе отметают и советуют ЕС напрямую решать вопрос с Минском.

"Россия отрицает свою причастность и обвиняет Европу. Согласно кремлевской записи телефонного разговора с Меркель, Путин "предложил начать прямое обсуждение проблемы между ЕС и Минском". Она не содержала просьбу Меркель к Путину вмешаться и посодействовать прекращению кризиса. Однако в среду Москва решительно поддержала Минск, направив в Белоруссию пару бомбардировщиков", - пишет Guardian.

Впрочем, Европа на диалог с Минском не спешит.

"Немыслимо, чтобы ЕС пошёл на уступки Лукашенко, который самым вопиющим образом нарушает права человека. Если дело дойдёт до реальной конфронтации, то ЕС должен оставаться несгибаемым. И в таком случае Минск наверняка сразу же пойдёт на попятную, поскольку лишившись статуса транзитной страны для транспортировки газа, Беларусь лишь проиграет. То же самое касается и Путина. Доходы от продажи газа для него наверняка не менее важны, чем для Европы своевременные и бесперебойные поставки голубого топлива", - пишет бельгийская De Standaard.

Мигранты как политический капитал для Варшавы

При этом западные либеральные СМИ без особой симпатии описывают и поведение властей Польши, признавая за ними также вину за кризис и обвиняя в том, что они пытаются его использовать, чтоб решить внутриполитические проблемы.

"Польша воспринимает прибытие этих отчаявшихся людей не как гуманитарный кризис, но как вторжение. Польские власти ввели в пограничном регионе режим чрезвычайного положения, разместили там тысячи военнослужащих и изменили закон - так, чтобы можно было в массовом порядке высылать мигрантов, игнорируя их прошения об убежище. Польша планирует возвести стену наподобие трамповской. Страна не пропускает в трёхкилометровую зону наблюдателей от ЕС, сотрудников гуманитарных организаций и журналистов. Если Литва и Латвия ранее приняли предложенную Евросоюзом помощь касательно ситуации с пересечением мигрантами границы, то Польша от такой помощи отказывается. Очутившись в ловушке конфликта с Брюсселем по вопросу верховенства права, Варшава использует проблему мигрантов для того, чтобы заработать на ней политический капитал - как в плане антиевропейских, так и в плане антимигрантских настроений", - заключает Guardian.

Польский писатель Войцех Мазярски в своей статье в Gazeta Wyborcza также критикует позицию польского правительства.

"Не хочется даже думать о том, что произошло бы, если бы кто-либо из мигрантов был убит или ранен представителем польского государства - пятой по величине страны Евросоюза. На этом фоне крайне удивляет закоснелое упрямство нашего правительства, отказывающегося принять поддержку от Frontex или других стран ЕС. В конце концов, и Польша, и её правительство заинтересованы в том, чтобы ответственность за происходящее на границе несли не только мы, но и всё европейское сообщество", - пишет Мазярски.

Как подчеркивает DenníkN, польское правительство реагирует на эти события чрезмерно, поскольку угроза на границах отвлекает внимание от польских внутренних экономических, политических и социальных проблем.

"Находясь в юридическом клинче с Брюсселем по вопросу верховенства права, Варшава использует мигрантов, чтобы набирать очки в своей анти-евросоюзовской и антимигрантской риторике, и дошла до отвратительной крайности, демонизируя и очерняя их", - вторит Guardian.

Звучит и критика польской оппозиции, которую некоторые обвиняют в слишком мягкой позиции по миграционному кризису.

"Мне претит расизм, несущийся из уст политиков от ПиС, однако точно так же мне не нравится то, что многие представители оппозиционного лагеря уже не воспринимают государство как свою родину - из-за правительства ПиС (которое я также считаю приносящим стране вред). Польша стала объектом агрессии и беспримерной провокации. Дело может дойти и до насильственных действий. Однако агрессорами тут будут не польские пограничники и не польские военнослужащие. Поэтому сегодня мы должны быть на стороне польских (а не ПиСовских) пограничников и польской армии", - пишет публицист Витольд Юраш на сайте Onet.pl.

Сами поляки, пишет польская Interia, все меньше верят пропаганде правительства.

"Интересно то, что в этой неразберихе полякам удалось сохранить трезвый рассудок. Они не верят политикам, которые утверждают, что в этом конфликте, знаменующем собой возвращение большой геополитики, мы в состоянии справиться своими силами. Согласно результатам свежего опроса общественного мнения, 82 процента жителей Польши полагает, что страна должна обратиться к ЕС за помощью для разрешения кризиса на польско-белорусской границе. То есть в этом вопросе люди полагаются на своё собственное суждение - а не на мнение властей", - считает Interia.

Впрочем, есть и мнение, что Варшава все делает правильно, не пуская мигрантов - иначе, дескать, ЕС грозят центробежные процессы.

"Неужели ЕС не сделал никаких выводов? Когда в 2015 году на Сирию падали бомбы, а президент Турции Реджеп Эрдоган (а заодно и премьер-министр Греции Алексис Ципрас) просто пропускали беженцев дальше, ЕС, возглавляемый Ангелой Меркель, ничего не предпринимал против происходящего. Этот вихрь стал настолько мощным, что немецкое государства утратило контроль над ситуацией. Как следствие по всей Европе подняли голову антиевропейские силы, а Великобритания и вовсе покинула ряды сообщества. Ныне Польша взяла в свои руки защиту своих восточных границ. Разве гуманнее было бы ничего не делать - и позволить, чтобы люди и далее продолжали быть пешками в циничной игре диктатора? ЕС должен осознать, то Польша оказывает сообществу неоценимую услугу", - пишет Die Welt.

"ЕС - соучастник преступления"

При этом в западных СМИ признают, что на ЕС в целом тоже лежит своя доля ответственности.

"ЕС показал свою неспособность выработать общую стратегию в отношении беженцев. В то время как восточные страны вроде Польши захлопывают перед ними двери, более зажиточные северные народы ставят себя на более высокую моральную ступень, но при этом выборочно пускают их к себе лишь в малых количествах, а страны на юге, вроде Греции, куда устремляется основной поток, заявляют, что без основательной помощи не смогут с ним совладать, и прибегают ко все более репрессивным мерам. Беспокоит, что подобные методы и сопутствующая риторика лишь подогревают антимигрантские настроения", - пишет Guardian.

По мнению издания намерение властей ЕС оказать нажим на авиакомпании, привозящие мигрантов в Беларусь, оправдано в краткосрочной перспективе, ибо способно помочь справиться с нынешним кризисом. Однако это не разрешит более глубокую проблему - что война и незащищенность гонят и будут гнать людей прочь из их домов. И нынешние события - еще одно подтверждение того, насколько важен более справедливый и гуманный отклик на них по всему европейскому континенту.

La Repubblica высказалась еже жестче, назвав ЕС соучастником престепления, отказываясь впустить мигрантов в свои пределы.

"Тем самым не только Польша предаёт саму себя, чувство человеческого сострадания и свою христианскую веру, которую она так любит подчёркивать. Соучастником преступления становится весь ЕС: сообщество нарушает свой долг оказания помощи людям, попавшим в опасную ситуацию. Евросоюз допускает конфликтное противостояние между Польшей и Беларусью, поскольку не желает пополнять список вопросов, по которым у него самого может возникнуть конфликт с Варшавой, а также потому, что Еврокомиссия и Европарламент прекрасно осведомлены о том, что принять беженцев означало бы натолкнуться на непонимание со стороны европейской общественности", - пишет La Repubblica.

Санкции против Беларуси вряд ли помогут разрешить кризис, признают в западных СМИ.

"Европейский парламент снова заговорил о новом пакете санкций против Белоруссии, но уже давно понятно, что санкции ничего не изменят и не поменяют ситуацию на границе. Напротив, санкции поспособствуют тому, что Белоруссия и Россия продолжат сотрудничество ради создания союзного государства и более глубокой интеграции", - пишет DenníkN.

Репатриация, стена и вопрос с авиарейсами

Предлагается несколько выходов из кризиса.

Во-первых, решить вопрос с авиарейсами с мигрантами.

"В руках у ЕС ещё есть политические и экономические рычаги. Первым делом нужно решить проблему рейсов, которыми мигранты прибывают в Беларусь. В отличие от других маршрутов беженцев, этот был создан по чисто политическим причинам. Тем не менее, на данном примере в очередной раз становится очевидным, что ЕС необходимо провести фундаментальные дебаты на темы миграционной политики и политики предоставления политического убежища. Так же бесцеремонно, как Лукашенко, в своё время пытался шантажировать Европу беженцами Эрдоган", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Второй вариант (он же самый малопопулярный) - принять мигрантов в ЕС.

"Вполне возможно было бы вывезти людей, застрявших на ничейной территории между Беларусью и Польшей, - и дать им возможность подать соискание об убежище. А затем в ускоренном порядке рассмотреть их и решить, кто имеет право остаться, а кто - нет. Осуществлять контроль - это гуманно. А заставлять людей прозябать в холоде и неизвестности - совсем наоборот", - пишет Der Spiegel.

Третий вариант - высылка мигрантов назад.

"Нужно быстро репатриировать тех, кто не имеет права остаться, и приютить тех, кто отвечает всем критериям", - пишет польская журналистка Магдалена Мечницкая в Financial Times.

Еще один вариант - строительство стены на границе с Беларусью. Но и это не выход.

"В таком случае приграничные территории превратятся в одну большую строительную площадку", - пишет Gazeta Wyborcza.

Чего ждать Украине

На фоне тупиковой ситуации все громче звучат предложения отправить мигрантов в Украину, сделав нашу страну своеобразной резервацией для нелегалов.

Как пишет DenníkN, украинцы давно занимаются нелегальной переправкой мигрантов, что способствуют обострению миграционного кризиса в Европейском Союзе.

"Это происходит потому, что ЕС совершил ошибку, приняв решение о том, что граждане Украины могут свободно въезжать на территорию Европейского Союза. Теперь мы видим последствия этого решения. Нильс Шмидт, эксперт по внешней политике из Социал-демократической партии Германии в немецком Бундестаге, предложил привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Белоруссией. Согласно его предложению, всех мигрантов нужно вывезти в страну, которая не является членом Европейского Союза, но всячески стремится к этому, то есть на Украину. Мигранты останутся на территории Украины, пока будет рассматриваться их прошение о предоставлении убежища в стране ЕС. По мнению Шмидта, тем самым Евросоюз даст понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС. Нельзя не согласиться с немецким депутатом. Единственный способ разрядить напряженную ситуацию, это отправить мигрантов на Украину, где они будут ждать решения о предоставлении убежища и отъезда в ЕС. Пусть украинцы в своей стране занимаются переправкой мигрантов из города в город", - предлагает DenníkN.

Появилась также версия о торгах Европы с Россией ради разрешения миграционного кризиса, в которых могут "сдать" Украину.

О том, что готовится некая сделка пишет польский интернет-портал wPolityce.

"Есть основания полагать, что давление, оказываемое Лукашенко - и косвенно Путиным - начинает действовать. В четверг Ангела Меркель созвонилась с Кремлём - что представляет собой явную стратегическую ошибку. Ведь со стороны Москвы и Минска этот звонок воспринимается как слабость - и может быть истолкован как готовность пойти на уступки. В пятницу последовал ещё один телефонный разговор, что свидетельствует о том, что между сторонами явно идут переговоры. Из коммюнике Кремля однозначно видно, что среди прочего обсуждались и вопросы в связи с Украиной. Судя по всему, стратегические торги уже начались", - пишет wPolityce.