Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Минск пассажиров из Ирака, Сирии и Йемена из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Исключение делают только тем гражданам, которые имеют дипломатические паспорта.

Об это сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох в Twitter.

"Turkish Airlines подтвердила, что больше не будет брать граждан Ирака, Сирии и Йемена на борт рейсов в Минск, за исключением владельцев дипломатических паспортов. Спасибо всем, кто принял участие в переговорах по этому поводу", - написал Кумох.

Напомним, днем ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против Турецких авиалиний и российской компании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. По мнению европейцев, эти компании задействованы в перевозке беженцев с Ближнего Востока в Минск, откуда они потом идут к Польше.

Кроме того, мы также писали о том, что Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с сегодняшнего дня, 12 ноября, не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии, Йемена, вылетающих из Турции.