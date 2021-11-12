Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" сообщила, что с сегодняшнего дня, 12 ноября, не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии, Йемена, вылетающих из Турции.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании, обнародованном на официальном сайте.

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Пассажиры трех стран, которые попали под запрет, могут вернуть стоимость авиабилетов в полном объеме по месту его приобретения.

Напомним, днем ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции против Турецких авиалиний и российской компании "Аэрофлот" из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Также мы писали, что Евросоюз планирует провести переговоры с ООН и Беларусью по вопросу о возвращении на родину мигрантов через аэропорт Гродно, чтобы урегулировать кризис.

Кроме того, сообщалось, что Лукашенко допустил, что к ситуации с мигрантами на границе может подключиться Россия.