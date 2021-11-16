В ООН раскритиковали применение водометов против мигрантов на польско-белорусской границе и заявили, что подобного применения силы к людям быть не должно. Но при этом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак добавил, что пока не располагает подтверждением информации об использовании Польшей водометов против мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас нет подтверждения этого. Очевидно, что, если там было подобное отношение (к мигрантам – Ред.), то это было бы неправильным. Никакого применения силы быть не должно в отношении этих людей", - сказал Хак на брифинге.





Напомним, во вторник, 16 ноября, мигранты предприняли попытку штурма польской границы, которую ранее ожидали пограничники Польши. В сети опубликовано видео, как польские пограничники впервые применили против беженцев водомет. Также на видео слышны взрывы светошумовых гранат.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС не пустит ни одного мигранта из Беларуси, но они и не должны умирать в лесу на границе.

Также мы сообщали, что экс-глава МИД Украины Климкин предположил, что после того как тысячи мигрантов не попадут в Польшу и Литву, их переправят на украинскую границу.