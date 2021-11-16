После того как тысячи мигрантов не попадут в Польшу и Литву, их переправят на украинскую границу - Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что если тысячи мигрантов, которые находятся у польско-белорусской границы не смогут попасть из Беларуси в Польшу или в Литву, их переправят на украинскую границу.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", видео обнародовано в Youtube.
Климкин заявил, что мигранты пытались прорваться через границу, однако это им не удалось.
"Что будет потом сделано? Как только 16 тысяч мигрантов не пройдут ни на Польшу, ни в Литву, их переправят на нашу границу", - заявил он.
Кроме того, по словам Климкина, к уже существующему энергетическому кризису добавился и миграционный кризис.
Климкин о мигрантах с 32:15
Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта из Беларуси.
Также мы писали, что Украина усиливает меры безопасности на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.
Кроме того, сообщалось, что генсек НАТО допустил, что ситуация с мигрантами повторится и у границ Украины.