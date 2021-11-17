Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе с Польшей.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Пул Первого".

По данным канала, для приема и обогрева замерзших мигрантов белорусские власти людей готовят логистический центр, который находится неподалеку от границы. Там беженцев накормят и обогреют.

Тем временем пресс-служба министерства внутренних дел Польши вечером 16 ноября сообщила в Твиттере, что ситуация на белорусской границе снова под контролем.

"Подводя итоги сегодняшнего непростого дня, мы хотели бы сообщить вам, что на данный момент ситуация на границе находится под контролем и более серьезных инцидентов мы не зафиксировали. Уверяем, что никакая агрессивная толпа не перейдет границу нелегально", - сказано в твите польской полиции.

Как писала "Страна", днем ранее Лукашенко заявил о готовности доставить нелегальных мигрантов самолетами "Белавиа" в Мюнхен или обратно на родину.

Также президент Беларуси обсудил ситуацию на границе с и.о канцлера Германии Ангелой Меркель. Лукашенко внес предложение о развязке ситуации, однако стороны приняли решение, что пока не будут разглашать всех подробностей.