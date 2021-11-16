Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на белорусско-польской границе и учения Украины и США в Черном море.

Об этом сообщает Белта.

Основной темой для обсуждения государственных лидеров была ситуация на границе и совместные действия по обороне Союзного государства.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Украине и учения Украины и США в Черном море. Путин информировал Лукашенко о ситуации в Черном море в целом.

Лукашенко, в свою очередь, рассказал президенту РФ о недавнем телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Напомним, 15 ноября Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию с мигрантами у границ ЕС. Их телефонный разговор длился около 50 минут.

Также сообщалось, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после того как тысячи мигрантов не попадут в Польшу и Литву, их переправят на украинскую границу.

Ранее "Страна" писала, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не пустит ни одного мигранта из Беларуси.