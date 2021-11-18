Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с и. о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель поставил условие, что Евросоюз должен создать гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, а остальным желающим пересечь границу ЕС Минск поможет вернуться домой. Правда пока желание вылететь на родину высказали лишь 400 нелегалов из семи тысяч находящихся в данный момент в Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает БелТА.

По ее словам Лукашенко предложил Меркель свой механизм улаживания миграционного кризиза на польско-белорусской границе.

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать (насколько это возможно и при их желании) остальным 5 тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - объяснила Эйсмонт.

Также она сообщила, что на сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев.

"Из них на границе - в так называемом стихийном лагере - около 2 тысяч человек. И от 200 до 500 человек - по имеющей информации - также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как люди туда уже проникли", - заявила Наталья Эйсмонт.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минобороны Польши заявили о задержании ста мигрантов, которые пытались прорваться в страну из Беларуси.

Также мы сообщали, что польский премьер заявил, что миграционным кризисом Лукашенко и Путин отвлекают внимание от Украины.