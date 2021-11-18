В северной части Франции известный спортивный ритейлер Decathlon снял с продажи каноэ, чтобы нелегальные мигранты не могли их использовать для пересечения Ла-Манша.

Об этом сообщает ВВС.

Решение компании перестать продавать каноэ на севере Франции, в городе Кале и окрестностях Дюнкерка, было принято после роста попыток мигрантов добраться до Великобритании. Указано, что в прошлый четверг рекордные 1185 мигрантов пересекли Ла-Манш на небольших лодках.

Правительство Великобритании заявило, что рекордное количество пересечений является "неприемлемым" и призвало Францию ​​сделать больше, чтобы не допустить, чтобы мигранты совершали зачастую опасное путешествие.

Каноэ по-прежнему можно будет купить в Интернете и в других филиалах. Защитное снаряжение, такое как спасательные жилеты, по-прежнему будет доступно для покупки в магазинах

Напомним, миграционный кризис образовался и на польско-белорусской границе. Мигранты обустроили лагерь, который охраняют тысячи солдат.

Также сообщалось, что президент Беларуси Лукашенко поручил организовать ночлег для скопившихся на границе женщин и детей.