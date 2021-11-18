В Польше заявили, что атаку мигрантов возглавил белорусский спецназ. Фото: twitter.com/mon_gov_pl

В Минобороны Польши заявили, что в ночь на четверг, 18 ноября, на границе с Беларусью были задержаны около ста мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу в Дубичи-Церкевне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши в своем Тwitter-аккаунте.

Указано, что польские спецслужбы задержали около ста человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Кроме того, в Минобороны сообщили, что забор, вероятнее всего, повредили белорусские спецслужбы.

"Белорусские службы первыми провели разведку. Скорее всего повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров.

Бойцы белорусского спецназа возглавили вчерашнюю атаку мигрантов в Дубичи-Церкевне", - сказано в сообщениях Минобороны.

В Минобороны Польши рассказали об атаке границы. Скриншот из твиттера

В Минобороны Польши рассказали об атаке границы. Скриншот из твиттера

Напомним, ранее мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши.

Также сообщалось, что Лукашенко разместил мигрантов в логистическом центре, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи

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