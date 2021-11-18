В Минобороны Польши заявили, что в ночь на четверг, 18 ноября, на границе с Беларусью были задержаны около ста мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу в Дубичи-Церкевне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Польши в своем Тwitter-аккаунте.

Указано, что польские спецслужбы задержали около ста человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Кроме того, в Минобороны сообщили, что забор, вероятнее всего, повредили белорусские спецслужбы.

"Белорусские службы первыми провели разведку. Скорее всего повредили забор. Затем белорусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров.

Бойцы белорусского спецназа возглавили вчерашнюю атаку мигрантов в Дубичи-Церкевне", - сказано в сообщениях Минобороны.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Напомним, ранее мигранты обустроили лагерь у границы Беларуси и Польши.

Также сообщалось, что Лукашенко разместил мигрантов в логистическом центре, а ЕС дает им 700 тысяч евро помощи.