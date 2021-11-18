Полиция Киевской области опровергли опубликованное ранее в соцсетях видео с прорывом мигрантов из Беларуси в Украину через территорию Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом региональная полиция сообщила на своей странице в Facebook.

"Данная информация не соответствует действительности. Никаких задержаний мигрантов, попавших в Чернобыльскую зону, не было", - заявили в полиции.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как четыре человека идут через лес, а после их задерживают правоохранители.

При этом, на кадрах запечатлено, что в ходе допроса граждане Пакистана и Афганистана подтвердили, что хотели таким образом прорваться через Беларусь в Украину. В нашей стране им должны были выдать документы и направить в одну из стран Евросоюза. Также на видео указали, что задержанные являются пакистанскими и афганскими нелегалами.

Ранее мы писали, что Украина усилила патрулирование границы с Беларусью, а в ближайшее время там пройдут масштабные учения. Меры связаны с опасениями, что мигранты с белорусско-польской границы попытаются попасть в Украину.

Также сообщалось, что советник главкома ВСУ Залужного Дмитрий Ярош призвал расстреливать нарушителей границ Украины.