Украина усиливает режим патрулирования границы с Беларусью. В ближайшее время там планируют провести масштабные учения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации правоохранителей, сейчас ситуация на границе контролируемая. Дополнительно усиливается ее защита, увеличиваются силы и средства контроля над границей и сдерживания потока мигрантов в случае необходимости. Речь о технике, кинологах и личном составе. Уточняется, что активно используются пилотируемая авиация и беспилотные авиационные комплексы.

Полиция также призывает жителей приграничных территорий в случае обнаружения подозрительных лиц в своем населенном пункте - сразу сообщать об этом правоохранителям. У таких людей будут проверять документы и устанавливать причину их пребывания на территории Украины.

Кроме того, в ближайшее время вблизи приграничной территории с Беларусью будут проведены масштабные учения с участием подразделений всех силовых структур, территориальной обороны и общественных формирований.

Напомним, ранее в МВД рассказали о планах на случай прорыва беженцев с территории Беларуси.

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