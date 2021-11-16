Два американских разведывательных самолета 15 ноября совершили длительные полеты вдоль границы Беларуси с Польшей, где скопились мигранты. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) заявило, что полеты носили рутинный характер и согласованы с союзниками в регионе.

Заявление приводит РИА Новости.

"Военно-воздушные силы США совершают рутинные операции с участием всех типов самолетов по всему региону, и эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнерами", - сказал официальный представитель EUCOM.

Тем временем, как следует из данных западных авиационных ресурсов, в полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, взлетевший с аэропорта имени Михаила Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

ARTEMIS - многофункциональная система разведки и наведения на цель. Она обеспечивает возможность высокоточного обнаружения с большой высоты целей противника. С высоты 12 км самолет системы ARTEMIS может сканировать сотни километров во всех направлениях, обнаруживать наземные и морские цели и отслеживать их перемещение, прослушивать радиопереговоры и определять местоположение радаров противника.

Этот самолет курсировал около белорусской границы около пяти часов.

Американский самолет радиоэлектронной разведки США RC-135V в ходе выполнения задания также совершил пролет вдоль границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве над Балтикой и Литвой.

Между тем лидеры стран пытаются найти выход из миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси.

На этом фоне министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" могут разместить на территории республики.