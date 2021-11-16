Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о том, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" могут быть размещены на территории Республики Беларуст.

Об сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Он также заявил, что в Минске хотели бы иметь свои "Искандеры", но тем не менее размещение в республике ОРТК российских вооруженных сил он одобрил.

"У нас есть региональная группировка войск, в состав которой также входит этот ракетный комплекс, который, если понадобится и будет такая необходимость, прибудет на нашу территорию и будет с нами выполнять задачи", — объяснил Хренин.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Беларуси заявили, что наблюдают значительное увеличение интенсивности полетов боевой и разведывательной авиации у своих границ. И в рамках усиления дежурных сил по противовоздушной обороне выставила на боевое дежурство по охране воздушных рубежей 6-й зенитный ракетный дивизион воинской части 30151.

"Страна" также писала, что Россия поставит Беларуси системы ПВО С-400, если получит соответствующую официальную заявку от Минска.