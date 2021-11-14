Россия готова поставить Беларуси ЗРК С-400. Фото: Wikimedia Commons

Россия поставит Беларуси системы ПВО С-400, если получит соответствующую официальную заявку от Минска. 

Об этом со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева пишет "Интерфакс"

"Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим - будем рассматривать", - заявил Шугаев. 

По его словам, военно-техническое сотрудничество между РФ и Беларусью ведется на постоянной плановой основе. 

 

Кроме того, по информации Шугаева, в 2021 году Москва и Минск подписали контракты на поставку в Беларусь других средств ПВО, а также истребителей и вертолетов, пишет "РИА Новости". 

Москва и Минск подписали контракты о поставке вооружения. Скриншот РИА Новости

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет получить от России "Искандеры", чтобы разместить их на границе с Украиной, Польшей и Литвой. По его словам, он "тормошит" президента РФ Владимира Путина по этому вопросу. 

Также мы писали о том, что в августе Александр Лукашенко говорил о том, что обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным покупку ракетных комплексов С-400 по внутренним ценам России

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