Россия поставит Беларуси системы ПВО С-400, если получит соответствующую официальную заявку от Минска.

Об этом со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева пишет "Интерфакс".

"Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим - будем рассматривать", - заявил Шугаев.

По его словам, военно-техническое сотрудничество между РФ и Беларусью ведется на постоянной плановой основе.

Кроме того, по информации Шугаева, в 2021 году Москва и Минск подписали контракты на поставку в Беларусь других средств ПВО, а также истребителей и вертолетов, пишет "РИА Новости".

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет получить от России "Искандеры", чтобы разместить их на границе с Украиной, Польшей и Литвой. По его словам, он "тормошит" президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.

Также мы писали о том, что в августе Александр Лукашенко говорил о том, что обсуждает с российским коллегой Владимиром Путиным покупку ракетных комплексов С-400 по внутренним ценам России.